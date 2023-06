Conheça a história de superação de professor que ensina normas de trânsito para ciclistas em Porto Alegre

Foi no episódio mais trágico que um pai pode experienciar que Carlos Augusto da Silva encontrou um propósito para dedicar a vida. Há 25 anos, o professor aposentado perdeu o filho, de 11 anos, em um atropelamento na rua Antônio de Carvalho, em Porto Alegre. Hoje, ele dá aulas de bicicleta gratuitas para promover um trânsito menos violento na Capital.

"Jurei que, quando me aposentasse do magistério, faria do acidente um motivo para fazer um trânsito mais humano, mais respeitoso", diz Augusto. Com esse norte - e, desde o ano passado, livre das atividades na sala de aula -, o professor aposentado decidiu voltar-se à conscientização do tráfego urbano de Porto Alegre.

LEIA TAMBÉM > Uber da foto esportiva: empresa faz fotos profissionais de atletas amadores

Levando para as ciclovias as valências adquiridas enquanto educador, Augusto ensina pessoas que nunca tiveram a oportunidade de andar de bicicleta. Os encontros ocorrem aos sábados e domingos, das 9h às 12h, no Parque Marinha do Brasil. Não é necessário conhecimento prévio nem equipamentos: ele dispõe de cerca de 36 bikes para emprestar aos alunos.

Como são as aulas de bicicleta em Porto Alegre?



A metodologia de ensino consiste em orientar os aprendizes em todos os sentidos da atividade, das primeiras pedaladas à compreensão do papel dos ciclistas na sociedade . "Quem anda de bicicleta tem que humanizar a cidade, possibilitar relações interpessoais e ser um agente da ecologia. Todos que aprendem têm como compromisso ajudar o próximo", destaca Augusto, que propõe a formação de um grupo a partir do legado do esporte.

A busca por transformação social estende-se ao ensinamento dos códigos de trânsito. "Ciclista não anda em zigue-zague, anda sempre à direita, não em cima da calçada. É igual autoescola, ou aprende certinho ou não aprende", fala Augusto, que, apesar de garantir um compromisso com o fluxo urbano, não possui vínculo com a EPTC.

O papel da orla do Guaíba no fomento ao ciclismo



E não só as bicicletas e as raízes educadoras de Augusto são auxiliares nesse projeto. A região da orla do Guaíba, segundo ele, é uma parceira geográfica da iniciativa, atuando como um espaço agradável para a prática em Porto Alegre. A cidade já viveu dias conturbados com ciclovias, mas, hoje, dispõe de um local adequado para as aulas de bicicleta. "A Orla veio para se associar comigo nos sonhos das pessoas. A Orla foi uma benção para quem é ciclista e quem deseja ser ciclista", comenta o professor aposentado, que, neste ano, ensinou mais de 130 alunos a andarem de bicicleta.

LEIA TAMBÉM > Iniciativa oferece aulas de skate gratuitas para mulheres de todas as idades

Além destes, Augusto diz ter sido procurado por outras centenas de pessoas via Instagram (@silvaaugusto.silva), onde os interessados em participar do projeto devem contatar o professor.

A iniciativa está aberta a receber alunos de todas as idades e, inclusive, pessoas com deficiência física. Hoje, Augusto ensina cerca de 15 PCDs, que buscam, no esporte, um meio para desenvolver a saúde física e mental. Um dos desejos do professor, aliás, é capacitar-se para incluir mais indivíduos desse grupo.

Outro sonho que está no radar é adquirir uma Kombi para transportar as bicicletas até o local das aulas. O objetivo é que o projeto ultrapasse as barreiras das margens do Guaíba e alcance Porto Alegre como um todo, transformando-a, quem sabe, na capital do ciclismo.