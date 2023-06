Mercado Paralelo reúne diferentes marcas em evento que celebra a cerveja artesanal gaúcha

GeraçãoE

15 Junho 2023

A programação contará com shows, encontro de motos e campeonato de beer pong

Inspirado pelo cenário favorável do mercado cervejeiro em Porto Alegre, que vêm sendo a aposta de muitos empreendedores gaúchos, o Mercado Paralelo realiza, no próximo sábado (17), o Paralelo Cervejeiro, evento no DC Shopping que irá reunir mais de 10 marcas artesanais, além de atrações musicais e de lazer para toda família.