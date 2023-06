Ponto para a economia: esporte movimenta negócios em Porto Alegre

A edição deste ano da Maratona Internacional de Porto Alegre foi a maior da história: 16 mil atletas estiveram presentes para correr às margens do Guaíba. Trata-se de um marco não só para o evento, mas também para a cidade, que, repleta de belezas naturais e espaços ao ar livre, desponta no ramo esportivo.

Josiane Mores, criadora do projeto Skate pras Gurias, também pegou embalo na orla. Na maior pista de skate da América Latina, a iniciativa dá espaço para meninas que sonham em praticar o esporte.

O projeto social oferece aulas de skate gratuitas para mulheres de todas as idades. Os encontros ocorrem uma vez ao mês, aos sábados, das 9h30min às 11h30min, no trecho 3 da orla do Guaíba. A iniciativa é uma parceria com a Orla Social, que, assim como o Skate pras Gurias, busca incentivar o esporte, principalmente entre as crianças.

A idealizadora do projeto, Josiane, é, por raiz, ligada ao shape e às rodinhas. Ela já foi campeã do esporte, porém, para se dedicar aos compromissos da vida de mãe, acabou se distanciando das pistas. No ano passado, com o olhar no crescimento do nicho - e com os filhos já criados -, o foco voltou ao esporte. "Entendi que começou a ter um mercado voltado para as aulas de skate", analisa a empreendedora, que possui cerca de 200 alunos, somados todos os projetos de que ela participa.

No ramo, além de educadora, Josiane busca dar um novo direcionamento à modalidade, que, até pouco tempo atrás, sofria com a marginalização e com o preconceito. "É mais do que ensinar crianças a andarem de skate, é ensinar crianças a socializarem com o skate, apaixonarem-se", vê a coordenadora do Skate pras Gurias.

E as habilidades adquiridas na sua trajetória, segundo ela, colaboram para que esse processo ocorra com êxito.

"O sucesso de saber como chegar numa criança, de saber o que falar para uma mãe, é por eu já ter vivido o outro lado", compreende, acrescentando que, no segmento, ela consegue unir quatro paixões: crianças, skate, educação e a orla do Guaíba.

Esta última, inclusive, é responsável direta pela ascensão do skate em Porto Alegre. Além de hospedar a Megapista, o local é espaço para uma troca de vivências relacionadas ao esporte - ou à vida propriamente dita -, em decorrência de uma junção de gerações de skatistas amadores e profissionais. "A orla do Guaíba ainda vai trazer muitos campeões", sonha Josiane, que entende que o local amplificou o sucesso do segmento, que já vinha em crescimento após a medalha de prata de Rayssa Leal nas Olimpíadas de Tóquio.

Seguindo seus sonhos, Josiane planeja abrir duas novas escolinha de skate na Zona Sul em breve. A decisão é parte do entendimento de que o mercado ainda tem muito a ser explorado, além de verificar que há um aumento na procura por aulas de skate para crianças.

A empreendedora garante que, devido à demanda do público, não consegue dar conta de tantos alunos e, por isso, deve buscar novos meios para investir no segmento. Enquanto isso, as aulas seguem ocorrendo no Skate pras Gurias. As datas dos encontros são divulgados no Instagram (@sktgurias). Nesse primeiro momento, os eventos acontecem só uma vez ao mês, mas a ideia, segundo Josiane, é aumentar a frequência. Não é necessário conhecimento prévio nem equipamentos, o Skate pras Gurias fornece o necessário para os primeiros embalos no esporte.