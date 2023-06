Baden Torrefação promove curso sobre cafés especiais em Porto Alegre

12 Junho 2023

Aulas serão ministradas presencialmente por especialista nos dias 17, 18 e 19 de junho

A Baden Torrefação, empresa de Porto Alegre especializada em cafés especiais, promove, na próxima semana, um curso focado na produção da segunda bebida mais consumida no mundo.Desenvolvido e ministrado presencialmente pelo especialista Ensei Neto, as aulas serão focadas na ciência da torra dos grãos da bebida e abordarão de todas as fases do processo. Ensei promete proporcionar uma visão aprofundada sobre a matéria-prima e seu comportamento durante a torra.