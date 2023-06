Primeiro Fórum da Felicidade terá cápsula do tempo em Porto Alegre

Integrando ciência e psicologia às práticas do dia a dia, a primeira edição do Fórum da Felicidade traz a Porto Alegre palestrantes para discutir o que é felicidade. Com o tema Chegada ou Caminho, o evento, que acontece no auditório da Atitus Campus Mont'Serrat das 13h30min às 18h30min, será gratuito e terá uma cápsula do tempo como um dos destaques da programação .

Realizado pela MCR² Soluções Empresariais e pela Evidência Press Comunicação, o 1º Fórum da Felicidade tem a curadoria do jornalista Tulio Milman, responsável pela mediação dos painéis. O evento, ainda, conta com o apoio da Bom Princípio Alimentos. "À medida que o tema felicidade interage com pessoas, surgem possibilidades para uma trajetória de vida mais saudável e feliz. O Fórum da Felicidade vai oportunizar acesso a histórias, relatos e estratégias que podem fazer a diferença na vida pessoal e profissional. E esse é o propósito da Bom Princípio Alimentos através da sua linha de produtos", relaciona Marcelo Carvalho, head de gestão estratégica da indústria de Bom Princípio.

Cápsula do Tempo

Um dos destaques da programação do evento é a cápsula do tempo, pensada para promover reflexões sobre o conceito de felicidade ao longo dos anos. Os participantes depositarão seus conceitos e entendimentos sobre felicidade atualmente. A cápsula será aberta daqui 10 anos, comparando as percepções sobre o tema. A cápsula ficará na sede da Atitus Educação, patrocinadora do fórum.

Como participar

O evento acontece de forma presencial na rua Dona Luara, nº 1020, em Porto Alegre. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link https://bit.ly/ForumdaFelicidade

Confira a programação completa

13h - Credenciamento



13h30min - Abertura oficial do evento



13h55min - Políticas Públicas para a felicidade com Diego Burger



14h20min - Gastronomia que traz felicidade - Chef Paulo Machado (*online) com moderação de Marcelo Carvalho.



14h40min - Trabalho, carreira e felicidade - Júlia Gonçalves e Daniela Boucinha



15h05min - Diversidade e felicidade, com Manoel Soares (*online)



15h25min - Felicidade com propósito - Helena Brochado



15h50min - A Felicidade é possível em um mundo caótico e impermanente? com Lama Padma Samten.



16h15min - Coffee break



16h45min - A Ciência do humor - Zé Victor Castiel



17h10min - Felicidade e longevidade - Martin Henkel (*online) com moderação de Ana Claudia Mattos Piazza



17h30min – Tecnologia, dados e felicidade - Momento reflexão com vídeo de Ricardo Cappra.



17h40min - Minha história de vida - Ricardo Steinmetz Alves



18h - Saúde mental, a base da felicidade - Dr. Nelio Tombini



18h30min - Encerramento