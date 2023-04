Parceria entre Fundação Casas Bahia e Instituto Dona de Si beneficiará 200 empreendedoras de Porto Alegre

A Fundação Casas Bahia (FCB) renovou a parceria com o Instituto Dona de Si, organização social fundada pela atriz e escritora Suzana Pires que promove o desenvolvimento pessoal e profissional de mulheres empreendedoras. Em 2023, a união contribuirá para a formação de 300 profissionais que buscam alavancar seus negócios. Além das 100 vagas exclusivas para o Rio de Janeiro, a grande novidade deste ano é o aumento de vagas em Porto Alegre, onde 200 mulheres da região metropolitana poderão participar.

O curso Jornada Transformadora é pensado para microempreendedoras informais ou que sonham abrir o próprio negócio e busca fortalecer a autoestima das alunas para que tenham segurança e sejam protagonistas de suas histórias. A proposta é preparar essas mulheres para lidar com os desafios de gerir a própria empresa .

A trilha de conhecimento inclui desenvolvimento pessoal, autoestima e empoderamento feminino; gestão de negócios e organização financeira; comunicação e marketing; liderança e gestão de crises; dicas de investimento, tributação, direitos; empatia e autocuidado; inteligência emocional e aulas práticas de geração de renda. As atividades também envolvem uma parceria com a Secretaria Municipal da Mulher para formalização do MEI e com a ONG Justiceiras, entidade que dá suporte jurídico, médico e psicológico para mulheres vítimas de violência.

Em 2022, foram quase 200 horas de aprendizado por meio de aulas, palestras e mentorias individuais. Como resultado, as empreendedoras alcançaram um aumento médio de 25% nos lucros dos negócios, bem como 50% de crescimento nas vendas.