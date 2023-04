Compartilhar é crescer junto

As leitoras e os leitores mais atentos devem ter percebido que, na edição da semana passada do GeraçãoE, o especial GE nos Bairros Auxiliadora, esta página veio com uma novidade. Antes, o nosso #feed reunia dicas de publicações legais e interessantes das redes sociais. Mas, agora, por que não explorarmos isso juntos, direto da fonte?

Pois é, agora, aqui do ladinho do nosso editorial, contamos com a seção #explorar, espaço dedicado para compartilharmos dicas interessantes sobre empreendedorismo. Queremos dar espaço, aqui, para quem constrói junto conosco o GE: empreendedores, empreendedoras e especialistas em temas pertinentes ao mundo dos negócios. Se, nas matérias, as dicas são sobre gestão, trajetória empreendedora e finanças de forma prática, no #explorar, queremos saber o que inspira quem está à frente dos negócios. Séries, podcasts, livros, lugares interessantes: queremos dicas que provoquem bons insights e inspirem para além da rotina empreendedora. Quer compartilhar as tuas dicas por aqui? É só entrar em contato com a nossa equipe pelas redes sociais ou por e-mail. Bora compartilhar e crescer todo mundo junto? #exploradores