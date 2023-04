As impressões do público sobre o South Summit

Renata Jung, 27 anos, economista

Renata Jung, 27 anos, economista Foto: MARIA AMELIA VARGAS/ESPECIAL/JC

“Eu vim para assistir as palestras e os painéis. Como eu não sou desse meio, acho interessante vir para saber o que está acontecendo e quais são os temas mais relevantes. Achei muito bem organizado, apesar do calor que passamos no primeiro dia.”

Rogério da Rosa Ribeiro, 36, assistente administrativo

Rogério da Rosa Ribeiro, 36, assistente administrativo Foto: MARIA AMELIA VARGAS/ESPECIAL/JC

“O que eu achei de bom é a variedade de palestras, que tem pra todos os públicos. Mas achei um pouco mal organizado para a quantidade de pessoas. Em algumas palestras eu não consegui entrar por conta das filas e algumas achei muito curtas. Acredito que as pessoas se antecipam muito para conseguir entrar em uma palestra que gostariam e acabam tendo que assistir outras porque não tem espaço para todo mundo. O calor também foi muito, acho que deveriam limitar a quantidade de pessoas. Poderia ser um ambiente mais refrigerado. ”

Danielle Fernandes, 42, gerente de projetos

Danielle Fernandes, 42, gerente de projetos Foto: MARIA AMELIA VARGAS/ESPECIAL/JC

“O evento está sendo um espetáculo, tenho grande expectativa em relação ao network, de conhecer pessoas diferentes, com olhares diferentes e com o mesmo propósito de trazer inovação. O ambiente está supercheio, mas as pessoas são cordiais. Em relação à sustentabilidade, acho que foram impecáveis. De queixa, eu tenho a questão das filas, porque não consegui aproveitar muito o conteúdo porque estavam muito cheias.”

Thais Garziera, 44, psicóloga

Thais Garziera, 44, psicóloga Foto: MARIA AMELIA VARGAS/ESPECIAL/JC

“Vim aqui para beber da fonte, conhecer novas conexões, fazer novos parceiros, novos clientes. O staff está de parabéns, mas acho que a questão de alimentação deixou a desejar no sentido de disponibilidade para todos, vi algumas pessoas que desmaiaram devido ao calor. Este seria um ponto ainda de melhoria.”