'Empreender não é uma ciência exata', garante Camila Borelli

"O empreendedorismo não é uma ciência exata, e algumas coisas simples podem nos ajudar muito nesse processo", diz Camila Borelli. Confira, abaixo, três dicas da CEO do Nau Live Spaces, espaço de coworking que recebe eventos na Capital.

Dica de leitura

1. A primeira dica é o livro Essencialismo: a disciplinada busca por menos, de Greg McKeown. Essa obra fala sobre o equilíbrio da vida pessoal com a profissional. O autor mostra que, para conseguirmos encontrar esse tão desejado equilíbrio, é essencial eliminar da nossa rotina tudo o que nos faça perder tempo. Ou seja, devemos aprender a reduzir, simplificar e manter o foco em nossos objetivos. Com certeza, essa leitura me abriu os olhos para o que é realmente essencial.

2. Outro livro que contribuiu muito na minha jornada no empreendedorismo foi o O Lado difícil das situações difíceis, de Ben Horowitz, um dos empreendedores mais respeitado do Vale do Sicílio. Ele conta a história de como fundou, dirigiu, vendeu, comprou, geriu e investiu em empresas de tecnologia. Ele oferece conselhos essenciais e normas de sabedoria prática, que nos ajudam a resolver os problemas mais difíceis - aqueles que as faculdades não abordam.

Dica de série

3. Além desses dois livros, a série WeCrashed é indispensável para os empreendedores. Baseada em fatos reais, ela conta a história da empresa de coworking WeWork, que ganhou o mundo baseada nas ideias disruptivas e megalomaníacas de seu fundador, o imigrante israelense Adam Neumann — responsável por seu crescimento e, ao mesmo tempo, quase por sua falência. A série, disponível na Apple TV , retrata diversos momentos importantes que todos os empreendedores passam ou já passaram durante a sua trajetória, além de mostrar um pouco sobre a nova economia e como surgem os unicórnios.

