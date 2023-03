‘Inovação é a palavra mágica para 2023’, afirma María Benjumea

Isadora Jacoby

29 Março 2023

A fundadora do South Summit acredita que o ambiente do evento fortalece todas as pontas do ecossistema

A segunda edição do South Summit em Porto Alegre, que começou nesta quarta-feira (29), movimentou o Cais Embarcadero. A expectativa é que o evento, que acontece até sexta-feira (31), reúna mais de 20 mil pessoas. A espanhola María Bejumea, fundadora do South Summit, disse estar ainda mais empolgada para a segunda edição e que sente o mesmo dos participantes do evento. Com expectativa de números ainda mais promissores nos negócios realizados durante o encontro, María avalia que, em 2023, a edição é uma consolidação do trabalho iniciado em 2022. “Neste ano, viemos com mais gana, mas não somente nós. Vemos a todos com mais gana. Estarão no evento muitos mais atores do ecossistema de inovação e empreendedorismo de todo o mundo”, diz a fundadora do South Summit, destacando a competição de startups, que bateu recorde neste ano. “Estão participando o dobro de startups na nossa competição. Há atores muito potentes do mundo da inovação, das corporações, das empresas tradicionais, para, juntos, criar muito mais valor. A diferença é que, ano passado, estavam os atores que deveriam estar, mas, neste ano, se multiplicaram. E temos espaços específicos para cada um, para que possam gerar oportunidades e negócios”, afirmou María, exaltando o espaço que recebe o evento. “É impossível ser mais maravilhoso como é o Cais de Porto Alegre e o Guaíba”, celebrou.