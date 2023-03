Startup gaúcha cria software de compliance que alerta empresas sobre mudanças na legislação

Manter-se em conformidade com a legislação pode ser desafiador para quem está à frente de um negócio. Foi com essa perspectiva que os sócios Thiago De Leon, Emerson Schuller e Fernando Goulart, da legaltech Virtú Intelligence, criaram o Portal de Normativas. A plataforma reúne todas as normativas federais emitidas por órgãos reguladores e, com inteligência artificial, sinaliza de forma automática para os clientes quando há normas que impactam seus negócios.



Responsável pelo setor comercial do negócio, Thiago conta que o trio começou a unir tecnologia e Direito em 2021. “Fizemos vários softwares nesse âmbito mais legal até que chegamos ao Portal de Normativas, que é essa plataforma que permite que grandes empresas que atuem em mercados regulados possam estar em conformidade com toda a legislação, que é muito viva e criada a todo momento. Nossa plataforma tem como objetivo fazer com que as organizações se mantenham de acordo com a lei”, explica o CCO.



O foco do negócio são empresas que atuam em mercados regulados, o que vai desde o segmento petroquímico ao de fármacos. “Atuamos sempre onde tem um órgão regulador, como Anatel, Anvisa. Por exemplo, quero fazer um alimento novo. É preciso monitorar e saber o que está sendo publicado sobre esses produtos e as autorizações que precisa ter. É uma pegada para facilitar o trabalho de quem está em compliance”, explica Thiago. “Antes, o processo era muito manual. Tinha que fazer a captura e ter pessoas classificando o que fazia sentido para a empresa. Estamos querendo, com uma pegada mais tecnológica e automatizada, encontrar o que interessa para uma empresa, usar algumas inteligências artificiais para fazer esses filtros, e alertar as empresas das normativas que têm a ver com o negócio”, complementa Emerson, desenvolvedor e CTO do negócio.

O Portal de Normativas entrou no ar no segundo semestre de 2022 e funciona com planos fixos mensais para diferentes modalidades. Os planos partem de R$ 249,00 até R$ 999,00, e podem ser personalizados de acordo com a necessidade da operação. “A empresa, por exemplo, quer monitorar o CNPJ dela em todos os órgãos reguladores oficiais. A partir do nosso software, fazemos um disparo toda vez que essa empresa é citada. Temos outra modalidade que usa a plataforma com inteligência para fazer as buscas. Utiliza-se a base de dados consolidada em único motor de busca, possibilitando, dessa forma, que o analista de compliance possa direcionar para outras áreas as normas”, pontua Thiago.



Os sócios destacam que, apesar do foco estar nas empresas de grande porte, manter-se atento às atualizações de normativas é um dever de negócios de todos os tamanhos. “Uma farmácia, por exemplo, pode ser um mercado pequeno ou gigante, e precisam de várias certificações: autorização de funcionamento da Anvisa, certificação de boas práticas de armazenamento. As empresas precisam estar cientes que não é simplesmente abrir e começar a trabalhar. Existe uma base de legislação enorme que precisa se ater , se não o negócio pode ser fechado a qualquer momento”, garante Thiago.



As discussões em torno do tema, percebem os sócios, ganharam mais fôlego nos últimos anos. Thiago destaca que, hoje, já há prefeituras ou governos estaduais que só contratam empresas com setores de compliance bem estruturados, o que demonstra a importância do assunto. “Depois de sucessivos escândalos, implementação de novas legislações anticorrupção, ESG, o compliance está muito em voga, porque nada mais é que respeitar a regra. Mas, infelizmente, no Brasil, vários empresários não estão em conformidade. Mas existe um movimento mundial e também dentro do País para implementar sucessivas legislações novas que exijam das empresas que tenham um setor de compliance, tenham ouvidoria. São mecanismos de manutenção da conformidade. Isso é uma maturidade do Brasil para que se faça as coisas da forma mais correta possível”, percebe Thiago.

Como contatar:

Para saber mais sobre o Portal de Normativas, basta acessar o site da legaltech (virtu-intelligence.com).