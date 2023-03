Evento em Porto Alegre promove intercâmbio entre consultores de indústria e tecnologia

Quase 100 empresários da indústria nacional estarão reunidos no Neo Summit 2023, evento que busca aproximar a tecnologia ao supply chain planning, processos que englobam desde a matéria-prima de um produto até a sua chegada no cliente final. O encontro, promovido pela Neo Engenharia de Produção, acontece no dia 23 de março, das 8h30min às 17h, na Fábrica do Futuro, na rua Câncio Gomes, nº 609, em Porto Alegre. Entre os inscritos estão gestores, diretores e CEOs de empresas como Grendene, Grupo Dass, Grupo Boticário, Cia Hering, entre outros nomes da indústria brasileira.

Segundo Marcel Meyer, CEO da Neo Engenharia de Produção, o objetivo é promover o intercâmbio entre os consultores da indústria 4.0 e as fábricas. “Acompanhamos a crescente volatilidade da cadeia de suprimentos intensificada com a pandemia e percebemos uma necessidade em melhorar o planejamento das empresa. O Neo Summit 2023 é um convite para as empresas conhecerem sistemas capazes de reduzir prazos e ampliar performance, garantindo maior competitividade e menor custo e lead time até a chegada do produto ao cliente final”, explica. “As empresas estão se dando conta que podem adequar e aumentar a sua capacidade produtiva não só comprando mais máquinas, mas também fazendo uso da tecnologia para criar com planos mais inteligentes e responsivos, que permitam produzir mais com os mesmos ativos ”, completa.

Restam apenas ingressos para o evento em formato online, opção que concede ao visitante acesso a todos os conteúdos e a discussões para formação de networking. Inscreva-se e confira a programação completa em https://bit.ly/3Jz5w8B