Artistas abrem espaço de tatuagem na Cidade Baixa

O Cataclisma é um estúdio formado por Caio Webber, 35 anos, Daniel Hogrefe, 35, e Daniele Stuani, 30, localizado na rua Gen. Lima e Silva, nº 264, na Cidade Baixa. Buscando ser um espaço que esbanja arte e unindo as personalidades dos sócios, o estúdio foi inaugurado em setembro de 2022.



Os três artistas já haviam trabalhado juntos em outro estúdio antes de criarem o Cataclisma. Caio começou a estudar tatuagem em paralelo com seu trabalho da época como designer de ilustração, incentivado por alguns amigos da área. "Antes, eu trabalhava em frente ao computador em um escritório fechado, sem muito contato com quem eu trabalhava. Já na tattoo, tem muita troca com o cliente", destaca o tatuador. Daniel também trabalhava como designer e começou a tatuar com a máquina de uma amiga.



Já Daniele é formada em Moda, e sempre foi envolvida no meio artístico. Inclusive, vendia seus desenhos para outros tatuadores usarem. "Quando comecei a tatuar, queria algo muito específico meu. Desde então, fiquei estudando algo que representasse muito o meu trabalho", explica Daniele. Trabalhar com algo que trouxesse prazer, ter proximidade com os clientes e eternizar a sua arte na pele das pessoas eram desejos que os sócios tinham em comum. "Nos conhecemos em um estúdio e o santo bateu. Depois de muita água rolar, paramos para conversar e percebemos que temos muito em comum", lembra Caio. Daniele ressalta que a decoração do espaço foi construída aos poucos, e que um dos objetivos era que o trabalho deles fizesse parte de cada pedacinho. " Queríamos que as pessoas chegassem aqui e sentissem que o nosso trabalho está por todo lugar , e não apenas em cima da bancada", pontua.



Olhando para o cenário, os tatuadores enxergam uma grande mudança ao longo dos anos, principalmente no acesso a equipamentos. "Tecnologicamente falando, a tatuagem evoluiu muito também. Quando iniciei, recém estavam começando a vender certos tipos de agulhas. Hoje é mais fácil nesse sentido", expõe Daniel, destacando também a mudança na forma de divulgar o trabalho, já que, hoje, muitos artistas contam com o auxílio das redes sociais. O apoio dos clientes, contam, foi fundamental para o negócio. "É muito legal ver os clientes que nos acompanharam desde o começo, sem nada, e, agora, com toda uma construção", diz Daniele.



Para os artistas, o sonho de trabalhar com tatuagem exige responsabilidade. "É diretamente a vida e a pele de alguém. Diferente de pintar no papel ou tecido, é algo vivo, com opinião, e pode achar bom ou ruim", pondera Daniel.