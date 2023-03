Estúdio de tatuagem foca na valorização do trabalho feminino em Porto Alegre

Com 13 profissionais mulheres, o estúdio de tatuagem Pink ocupa o número 690 da rua Felipe Camarão, no bairro Bom Fim. O estabelecimento busca fugir de alguns estereótipos da cena da tatuagem, desde a decoração do estúdio mais pesada ou da predominância masculina na área. Pensando nisso, Maria Ferrari, 30 anos, criou o negócio focado em mulheres em 2021.



Formada em Moda, Maria conta que, mesmo gostando de arte e de desenhar, não imaginava trabalhar com tatuagem. Foi em 2017 que decidiu estudar e entrar na área. "A arte sempre fez parte da minha vida, mas nunca imaginei que isso iria se tornar a minha profissão. Existe aquele estigma que artista morre de fome, o que acaba preocupando todo mundo que gosta", ressalta. A profissional conta que, nos primeiros lugares onde trabalhou, havia forte predominância masculina e, mesmo tendo dado a ela muitos aprendizados, queria um espaço para chamar de seu.



"Quando começou a melhorar um pouco a pandemia, vi a necessidade de um espaço com outros artistas também, então veio a ideia de ser um local só com profissionais mulheres", lembra sobre o inicio do estúdio. "Queria que as pessoas entrassem aqui e se sentissem confortáveis, tanto para o público feminino, quanto para o público LGBTQIA ", acrescenta Maria. Imprimir sua personalidade e garantir que o estabelecimento fosse acolhedor e confortável para as profissionais e clientes sempre foi uma prioridade para Maria. A premissa, conta ela, refletiu na decoração do lugar. Com cores neutras e elementos coloridos, o estabelecimento conta com área externa - difícil de se encontrar em prédios comerciais. "Fiz tudo pintado com rosa, canecas bonitinhas, algo que combinasse mais com a minha personalidade. Normalmente, os estúdios têm aquela vibe mais pesada, mas isso não tem nada a ver comigo", explica. A artista conta que, no mundo da tattoo, as mulheres se apoiam bastante. Antes de montar o estúdio, já admirava muitas tatuadoras, assim, a montagem da equipe aconteceu de uma forma natural. Hoje, cada uma das13 tatuadoras tem suas especialidades e cartela de clientes, Maria foca seu trabalho em tatuagens relacionadas à botânica e com efeito glitter. " Ainda existe certo preconceito, de que mulher só faz coisa delicada ou que precisa ter um homem por trás para se alavancar na carreira . Mas acho que estamos mudando esse cenário. Hoje, tem muita mulher tatuando", enxerga.



Tendo como pilares a originalidade e qualidade nos desenhos, Maria explica que as artistas não fazem cópias de outros trabalhos, buscando sempre entregar algo único e personalizado. Cada profissional faz o seu próprio orçamento, mas há uma base que sempre é seguida. "Independentemente se for um minicoração ou um leão gigante, o material base sempre vai ser o mesmo", destaca.



Apesar de estar nos planos da tatuadora que o negócio cresça, o objetivo é não sair do Bom Fim, pois, segundo ela, é de fácil acesso e bem conhecido. Maria afirma a satisfação de ver o cenário crescendo, os materiais sendo mais acessíveis e a tatuagem sendo melhor aceita, socialmente. "Nós somos uma geração que está fazendo isso crescer muito, sem interferir no trabalho e tirar a credibilidade da pessoa", aponta.