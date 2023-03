Instituto Ladies in Tech é finalista do Prêmio Inovação Porto Alegre

O Instituto Ladies In Tech, grupo que, atualmente, reúne mais de cem empreendedoras, é um dos finalistas do Prêmio Inovação Porto Alegre 2023. A iniciativa surgiu em agosto de 2021 com o propósito de colaborar e promover a presença de mulheres no meio tecnológico , setor ainda predominantemente masculino – apenas 4,7% das startups brasileiras foram fundadas por mulheres, de acordo com o mapeamento Female Founders Report 2021, produzido pelo Distrito Dataminer.

Com mais de 60 startups fundadas e lideradas por mulheres, o Instituto participa da premiação que ocorre no dia 27 de março, em evento no Multiverso Experience Van Gogh, no Cais Embarcadero. Os ingressos são gratuitos e podem ser adquiridos em https://bit.ly/3ZKw0e5

No início de março, em parceria com o LAB Fecomércio, o Ladies In Tech promoveu o 1º Ladies Summit com mais de 20 expositoras, pitch reverso de investidores (Even Tech, Sororitê, Grow+, Angells Wallet, Comunitá e Ventiur) e uma palestra master com Aline Deparis, CEO da Privacy Tools e mentora de empreendedorismo feminino, eleita a mulher do ano pela Forbes 2021.