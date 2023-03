Com feira de afroempreendedorismo, evento debate a história dos Clubes Sociais Negros de Porto Alegre

A primeira edição do ano do Afro’N’Talks, evento realizado pela Odabá - Associação de Afroempreendedorismo desde 2018, acontece no dia 11 de março em Porto Alegre. Com o tema Clubes Sociais Negros: Resistência e Memória, a edição acontece em formato ampliado, com programação das 9h às 17h.

O Afro’N’Talks é definido pela organização do encontro como um aquilombamento com espaço para o protagonismo negro, realizado majoritariamente por pessoas negras, e direcionado a todos os públicos. No dia 11 de março, dois importantes clubes negros de Porto Alegre terão suas trajetórias debatidas por Maria Cristina Santos com a participação de Richard Alves e Gilmar Afrausino, representantes do Satélite Prontidão e do Floresta Aurora respectivamente.

O evento começa às 9h com um workshop direcionado aos expositores e associados. A presidente da Odabá, Onilia Araújo, e a gestora de Filosofia e Cultura Afro, Nina Fola, comandam a atividade focada em finanças e letramento racial. A partir das 15h, o público em geral poderá conferir a feira de afroempreendedores com expositores de vários segmentos como moda, decoração e alimentação . No mesmo horário, começam os talks com apresentação da empresária e advogada Mariana Fersan. Na programação, além da entrevista sobre os clubes, há o Momento Griô, com Itanajara Almeida, Momento Black Money com a designer Val Lacerda, pitch de negócios com todos os expositores. O encontro se encerra com samba de qualidade apresentado pelo grupo Resenha do Kbeça. Os ingressos são gratuitos e podem ser reservados em www.sympla.com.br/odaba

Afro’N’Talks

Tema: Clubes Sociais, Resistência e Memória

Data: sábado, 11 de março de 2023

Local: Associação Satélite Prontidão

Endereço: rua Alberto Rangel, nº 528, Bairro Rubem Berta, Porto Alegre

Realização: Odabá

Financiamento: Fumproarte – Secretaria Municipal da Cultura de Porto Alegre

Programação

9h às 12h: Workshop Finanças + Letramento Racial

12h: Almoço

15: Talks e Feira de Afroempreendedores

17h: Atração Cultural: Resenha do Kbeça

Ingressos gratuitos: www.sympla.com.br/odaba