Focado em empreendedorismo feminino, evento propõe imersão para mulheres em março

Com quatro encontros presenciais, o evento Bombordo - edição especial Mulheres às Avessas acontecerá durante o mês de março no Nau Live Spaces, em Porto Alegre. Os encontros contarão com speakers de diversas áreas e com painéis com foco em empoderamento feminino, atrelados a assuntos que fazem parte do dia a dia das mulheres. O primeiro painel do Bombordo será no dia 7 de março e o último no dia 28 de março, de forma presencial, sempre das 17h30min às 20h.

Camila Borelli, CEO do Nau Live Spaces, e Mônica Riffel, consultora de desenvolvimento humano e idealizadora do Mulheres às Avessas, uniram-se para desenvolver o programa. O principal objetivo das empreendedoras é oferecer uma imersão no universo feminino, com temas sobre finanças, carreira, mudanças pessoais e os principais desafios enfrentados pelas mulheres deste século.

Camila conta que a motivação de fazer um evento focado nas mulheres surgiu por a forte presença de uma liderança feminina na empresa. “O Mulheres às Avessas também foca em temas femininos, por isso, nos unimos para promover juntos o Bombordo explorando o lado avesso das mulheres, aquele que nem sempre é o que aparece, mas que todas nós temos”, destaca a CEO.

Os ingressos custam R$ 70,00 por encontro e podem ser adquiridos pelo link https://bit.ly/3IzCvcz.

Confira a programação completa: