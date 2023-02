Feirão Digital está com 500 vagas abertas para micro e pequenos empreendedores

As inscrições para o Feirão Digital, evento gratuito que espera capacitar cerca de 500 pessoas a colocar sua empresa na internet, já estão abertas. O evento irá acontecer no dia 11 de março, na avenida Dr. Nilo Peçanha, nº 1600, no Campus Porto Alegre da Unisinos, entre às 8h45min e 18h30min.

Ao longo do dia, serão ministradas oficinas, cursos, palestras e mentorias que irão explorar todo o potencial das ferramentas digitais, com o objetivo de impulsionar marcas e fidelizar clientes .

Os participantes também irão ter acesso a Sala do Empreendedor, que oferecerá serviços e orientações sobre licenciamento, abertura e formalização de negócios, acesso a microcrédito e informações sobre o Tudo Fácil Empresas.

Oferecendo a possibilidade de montar a sua jornada de acordo com temas de interesse, o evento contará com três auditórios e seis salas. Também será concedido acesso à plataforma de conteúdo Clube Share por três meses após o evento. A intenção dos organizadores é manter os participantes conectados a tudo que aprenderam, aumentando a sua intimidade com o ambiente virtual e fazendo com que essa atividade se torne parte da rotina de seus negócios. As inscrições devem ser feitas até o dia 3 de março pelo link https://bit.ly/3SoEHIk.

A iniciativa é uma parceria da prefeitura de Porto Alegre com a Share, plataforma especializada em educação voltada à inovação e profissionais da indústria criativa. “Cada vez mais, o sucesso no comércio ou no setor de serviços passa por uma presença digital bem estabelecida. O Feirão Digital surge como uma boa oportunidade para que autônomos, micro e pequenos empreendedores tenham acesso, de graça, a um conhecimento que custa caro”, destaca o secretário municipal de comunicação, Luiz Otávio Prates.