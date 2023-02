UCS Summit aborda Inteligência Artificial na Engenharia, na TI e na Educação

O projeto UCS Summit, da Universidade de Caxias do Sul, tem nova edição na quinta-feira (23). O evento, que acontece às 19h, será transmitido pelo YouTube e tem como tema Inteligência Artificial na Engenharia, TI e Educação: Aliada ou Inimiga.

O debate contará com o professor da UCS Leandro Luís Corso, doutor em Engenharia Mecânica, do professor representante do Instituto de Informática da UFRGS Joel Luís Carbonera, doutor em Engenharia Artificial, e da professora Carine Geltrudes Webber, doutora em Informática, representando os cursos de licenciatura da UCS. A mediação ficará por conta do coordenador de Pesquisa da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UCS, Rodrigo Panosso Zeilmann.

De volta à programação da Universidade, o UCS Summit promove rodas de bate-papo virtuais para construir conhecimento entre professores e profissionais de referência, nas várias áreas do conhecimento.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site (www.ucs.br/site/ucs-summit). Para estudantes da UCS, a atividade ainda rende horas complementares.