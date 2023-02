No caminho da inovação

09 de Fevereiro de 2023

Pensar e discutir sobre inovação é fundamental para criar um ambiente forte e competitivo. Com diversos eventos e iniciativas voltadas ao tema surgindo no Estado, especialistas no assunto têm grandes expectativas para 2023. O CEO do Instituto Caldeira, Pedro Valério, acredita que muitas oportunidades irão surgir ao longo do ano para quem deseja apostar de vez na inovação.