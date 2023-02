A conexão pode surgir pela memória

Destravar uma memória afetiva na hora de vender um produto ou serviço pode ser a chave para fidelizar a clientela. Pensei sobre o assunto quando, no último fim de semana, maratonei a série That '90s Show, reboot recém-lançado pela Netflix da série That '70s Show, lançada no fim dos anos 1990.

A nova série se passa nos mesmos cenários da antiga e contou com a participação especial de boa parte do elenco original, o que garantiu um quentinho no coração ao longo dos episódios. Apesar de ter adorado a série, percebi que, hoje em dia, ela pouco se relaciona com outros produtos que gosto de assistir. No entanto, rever personagens queridos, lembrar das histórias que me fizeram dar boas risadas há anos gerou uma conexão com o novo seriado e me fez ficar feliz e ansiosa pela segunda temporada - já confirmada.

Por isso, na hora de pensar uma estratégia de venda ou de captação de novos clientes, o segredo pode estar em entender e compartilhar histórias, mostrar o que te levou até ali, pois pode ser a chave para gerar identificação e, posteriormente, uma relação fiel entre cliente e negócio. #hellowisconsin