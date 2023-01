Cinco dicas para usar a estética como aliada no marketing do negócio

Não importa em qual momento o seu negócio está, ainda dá para apostar no visual como estratégia de venda. João Finamor, especialista na área de marketing digital para empresas e influenciadores, compartilha dicas para usar a estética como aliada no empreendedorismo.

1 - Como pensar a parte estética de um negócio pode contribuir para um marketing orgânico da marca?

Hoje em dia, as redes sociais fazem parte do cotidiano das pessoas e usá-las como ferramenta estratégica é fundamental, porque é a nova forma de fazer marketing espontâneo, o famoso boca a boca. Pensar em um espaço instagramável, na apresentação do produto de uma forma bonita e atrativa a ponto que o cliente vá querer publicar nas suas redes sociais, criar um espaço que o cliente, ao se ver, queira fotografar. Isso é uma grande sacada quando pensamos em marketing espontâneo, em trabalhar junto com o cliente como embaixador da marca.

2 - O que levar em consideração na hora de planejar os conteúdos visuais do negócio?

O importante é que o visual conte uma história. Mais do que criar um negócio instagramável, esse espaço conversa com a tua marca? Ele tem alguma identificação ou é simplesmente bonito? O que eu consigo contar sobre mim a partir desse lugar e como os meus clientes podem se apoderar desse local? Responder essas perguntas é fundamental.

3 - De que forma utilizar as ferramentas digitais de maneira prática?

Agora que tu já tens um prato elaborado ou um espaço pensado, está na hora de estimular as pessoas a publicarem. Quem sabe ter uma hashtag própria, pontuar na comunicação diária, tanto no ponto físico, quanto nas redes sociais, essa ideia de compartilhar. Lembrando que estimular as pessoas é realmente trabalhar em cima disso como, por exemplo, a foto mais criativa do mês ganhar descontos, a foto com mais curtidas ganha um mimo. Realmente pensar, com criatividade, estratégias para engajar os clientes.

4 - Quais profissionais podem trabalhar junto com o empreendedor para fortalecer a imagem da marca?

Diversas pessoas podem trabalhar nesse sentido, como os profissionais de visual merchandising, marketing, publicidade, comunicação em geral. Todos podem ajudar na construção visual do negócio.

João Finamor possui experiência em planejamento estratégico, mídias sociais e influencer marketing. Atuou em projetos com pequenas e grandes empresas. É graduado em Engenharia, Pós-graduado em Marketing e Mestre em Design pela UFRGS.