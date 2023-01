Espaço de beleza abre operação dentro de condomínio em Xangri-lá

Muitos empreendedores e empreendedoras aproveitaram a época de calor para acompanhar os clientes no litoral gaúcho. Além de estar sempre em contato com um público já conhecido, o movimento é uma oportunidade para criar novos laços. Esse é o caso do salão tocado pelo Rafaeli Aguilheiro que abriu, no fim de 2022, um espaço em Xangri-Lá, o Raphaelli Verano. Com 18 anos de experiência no universo da beleza, o cabeleireiro entrou no mundo do empreendedorismo com a esposa, Ana Carolina Coletto. "Na época, eu já tinha começado a ler e estudar sobre negócios, já tinha despertado esse desejo de fazer alguma coisa e, como tinha muitos clientes empresários, as ideias começaram a fomentar. Eu tinha acabado de conhecer a Ana Carolina e ela me apresentou um projeto que ela já fazia, de alimentos orgânicos, saudáveis, sem conservantes, então comecei a incentivar ela", lembra Rafaeli.

Foi embarcando com a esposa nesse projeto que o profissional começou a ter vontade de ter o próprio salão de beleza, o que, para ele, foi um grande diferencial, ter os dois negócios engatinhando juntos. Rafaeli destaca a participação do sogro, Carlos Carloto, na construção dos empreendimentos, já que foi ele quem deu a ideia do casal comandar negócios com identificação. "Não queríamos fazer só um restaurante ou só um salão, a ideia era fazer um negócio que pudesse gerar valor para as pessoas no sentido de saúde, beleza e bem-estar, e que pudesse utilizar o tempo das pessoas nesse ambiente, sempre focando em experiência", afirma. Em 2017, a dupla deu início ao Grão Real Food e ao Raphaelli Hair Therapy, juntos, na Alameda Alípio César, nº 114, na Capital. O empreendedor diz que o nascimento dos negócios aconteceu de uma maneira rápida justamente pela certeza que o casal tinha sobre o que desejavam oferecer para os clientes.

Rafaeli destaca que não tinha a pretensão de ter um negócio se ele seguisse os mesmos conceitos já vistos em Porto Alegre. Para ele, o empreendimento precisava ser inovador e trazer algo diferente para as pessoas. "A visão do nosso negócio é bem clara para todo mundo. Servir, conectar e transformar, e onde que vamos encontrar isso em um salão de beleza? É difícil, tanto que eu nem considero realmente um salão de beleza, mas sim um espaço de bem-estar e saúde, focado no tempo integral das pessoas", explica.

O cuidado com os clientes é o principal eixo do negócio, que busca criar conexões com as pessoas. Por isso, no fim de 2022, surgiu a ideia de abrir uma unidade do salão em Xangri-Lá. Expandindo a marca, fidelizando clientes antigos e alcançando uma nova margem, o Raphaelli Verano chegou no litoral gaúcho como um termômetro, uma experiência para Rafaeli e sua equipe. " É uma spin-off para testar o quão maduro estamos para fazer esses movimentos . Pensando no cenário econômico que estamos vivendo, é importante ter esse mindset de adaptatividade para olharmos para o cenário e testarmos. Então esse movimento do litoral é para estarmos próximos dos nossos clientes, mas também para testarmos outras coisas", comenta o empreendedor. O salão fica dentro do condomínio Bosques de Atlântida, onde, segundo Rafaeli, estão muitos dos clientes antigos do negócio.

Para 2023, o empreendedor quer expandir ainda mais a marca do salão, dando continuidade ao projeto que começou em 2022 em Punta del Este, e também depositar energia no Conectar, movimento desenvolvido por ele e pela esposa que debate sobre empreendedorismo e tudo que envolve esse universo. Já em Xangri-Lá, as operações continuam normalmente e o agendamento de horário acontece pelo telefone (51) 99979-5872.