Casal gaúcho abre pub que homenageia Porto Alegre em Lisboa

Dois jornalistas gaúchos, que saíram de Porto Alegre para viver na Europa, criaram, juntos, uma marca de cerveja artesanal que mistura as culturas e experiências do Brasil e de Portugal. A história da LisPoa começa com o casal Luciana Borba, 38 anos, e Tárlis Schneider, 40. Sócios nos negócios e na vida, a dupla saiu da Capital, em 2016, para tentar uma vida nova em Dublin, na Irlanda, e um ano e meio depois, eles arrumaram as malas e se mudaram para Portugal, com o objetivo de estudar e concluir o mestrado. “Esse ano completamos cinco anos em Lisboa, e mesmo quando estávamos na Irlanda, tínhamos a ideia de fazer um negócio, queríamos ter algo para reunir as pessoas”, explica a sócia, que fez uma especialização em Indústrias Criativas, na Universidade de Lisboa, e como projeto final, desenvolveu o que seria, no futuro, o tão sonhado empreendimento do casal. “ A ideia era criar essa marca de cerveja para tentar, de uma forma criativa, conectar Brasil e Portugal , colocamos o nome de LisPoa justamente para fazer essa ligação de viagem, migração, e assim criamos a marca em 2018”, diz Luciana.

No início do projeto, a dupla desenvolvia as cervejas em casa e oferecia para os amigos, e a sócia conta que foram mais de 30 tipos de receitas, muitas acabaram sendo descartadas, outras receberam melhorias e estão no cardápio do bar, que fica na rua Nova do Desterro, nº 29D, em Portugal, mas para a dupla, todas as tentativas foram importantes para entender o processo e qual era o estilo que os dois queriam que o produto tivesse. “A ideia foi crescendo, as pessoas começaram a querer saber mais, até mesmo no Brasil, porque divulgamos a marca também, surgiu essa curiosidade e foi aí que pensamos em transformar essa ideia em algo profissional. Fomos atrás de saber como funcionava para abrir uma empresa aqui, legalizar e registrar tudo, cada etapa foi um aprendizado, porque mesmo morando em Portugal e falando a mesma língua, é diferente, tem outras características” afirma a empreendedora, contando que mesmo com a pandemia, a ideia não morreu e o casal aproveitou o momento para comprar os equipamentos e ir desenvolvendo o projeto.

Ainda no processo de conhecimento de como abrir um negócio em Portugal, o casal participou do projeto de aceleração da prefeitura de Lisboa, o que os ajudou a compreender várias etapas necessárias para se ter uma empresa no país. “Abriu muitas portas, conhecemos muitas pessoas, ajudou muito mesmo, foi legal para conhecer o sistema de empreendedorismo daqui, nos integramos com as pessoas de uma forma mais institucional, entramos em contato com vários empreendedores, não só de Portugal e Brasil, mas de vários lugares do mundo”, explica a sócia.

Em 2020, a dupla alugou o espaço e finalizou a obra, mas só inauguraram o pub em 2022. A fábrica e o bar ficam no mesmo ponto, facilitando o andamento do negócio. “Sempre fizemos cerveja, até quando estávamos no Brasil, mas quando viemos para cá notamos que era um mercado que não tinha ainda, Portugal não tinha muito a cultura das cervejas artesanais e vimos que era uma oportunidade de fazer isso. No início a ideia era ter uma galeria, um espaço para reunir, não necessariamente uma cervejaria, mas abraçamos a ideia das cervejas justamente por ter tudo a ver com a gente”, comenta Luciana.

Os sócios ainda estão aprendendo a administrar o negócio, mas a boa receptividade dos clientes e o retorno positivo deixa as coisas mais tranquilas, segundo a empreendedora, que acredita no crescimento da marca em Portugal e também no Brasil. No futuro, o casal pretende trazer a cerveja para o comércio de Porto Alegre, para valorizar ainda mais o nome que a marca leva, a mistura entre a cultura gaúcha e a portuguesa.