22 Dezembro 2022

O GE nos Bairros foi agraciado com a 3ª Menção Honrosa no 64º Prêmio ARI Banrisul de Jornalismo. A cerimônia aconteceu no dia 15 de dezembro na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul em Porto Alegre. O projeto, que conta a história dos bairros por meio dos negócios, compila as histórias da Lomba do Pinheiro, Menino Deus, Tristeza, Cidade Baixa, Rio Branco, Petrópolis, Santana, Bom Fim e, nesta edição, do Centro Histórico. Confira o conteúdo completo de todos os bairros https://bit.ly/3PEvw5h