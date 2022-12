GE nos Bairros é destaque no Prêmio ARI de Jornalismo

A última edição do ano do GE nos Bairros está ainda mais especial. Recebemos, na semana passada, uma Menção Honrosa no Prêmio ARI de Jornalismo. Esse reconhecimento encheu a equipe do GE de orgulho, pois foi um projeto que recebeu toda a nossa energia e dedicação ao longo do ano. Desde março, incluímos na nossa rotina corrida a produção de um raio-x dos bairros de Porto Alegre. Nos aproximamos de histórias de empreendedoras e empreendedores que não são, necessariamente, os que mais bombam nas redes ou aqueles que criaram a solução mais inovadora. Mas são histórias de empreendedorismo em essência, de pessoas que batalham para fomentar a economia local de suas regiões, que incentivam negócios, mesmo que concorrentes, por entender a importância do crescimento coletivo e de estar em um bairro pujante. E, para mim, o GE nos Bairros também é essência, mas do Jornalismo. Entendemos o nosso dever e função social, dando voz e espaço a histórias cheias de diversidade. Obrigada a toda equipe incrível que abraçou esse projeto, ao Vinicius Mitto que nos honrou com a sua parceria e, principalmente, a todos negócios que tão gentilmente nos receberam.

Reconhecimento

O GE nos Bairros foi agraciado com Menção Honrosa no 64º Prêmio ARI Banrisul de Jornalismo na categoria que celebrou os 250 de Porto Alegre. A cerimônia aconteceu no dia 15 de dezembro na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. O projeto, que conta a história dos bairros por meio dos negócios, passou pela Lomba do Pinheiro, Menino Deus, Tristeza, Cidade Baixa,