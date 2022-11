Em evento da Fundatec, GeraçãoE comandará painel sobre empreendedorismo de impacto

Acontece, nos dias 7 e 8 de dezembro, a 11º Edição do FDTthink, evento promovido pela Fundatec. Neste ano, o tema será: Qual o impacto das suas ações? Pessoas e organizações em equilíbrio. Com uma série de palestras e atividades, o evento, que será online, pretende ajudar os participantes a entender melhor sobre cultura, organizações e pessoas, refletindo sobre como os relacionamentos impactam nas nossas vidas.

Dentro da programação, está o painel comandado pelo GeraçãoE que acontecerá segundo dia do encontro, às 19h, com o tema Empreendedorismo de impacto: iniciativas que geram valor . Mediado pela editora da plataforma, Isadora Jacoby, o bate-papo recebe Raíssa Kist, empreendedora social, fundadora da Herself e da Herself Educacional e educadora menstrual, Gustavo Lembert fudnador, fundador da Tag - Experiências Literárias, clube que revolucionou o mercado editorial brasileiro e hoje conta com dezenas de milhares de associados espalhados ao redor do País, e Rodrigo Rodrigues, associado e parte da Diretoria de Marketing da Odabá, Associacao de Afroempreendedorismo que visa promover a ascensão econômica do povo negro através do empreendedorismo.