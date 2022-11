Feira de moda plus size faz edição de aniversário na Capital Gaúcha

Nos dias 3 e 4 de dezembro, acontece a edição de aniversário da Feira de Moda Plus Size depois de dois anos de paralisação em razão da pandemia. Celebrando seis anos, a Feira, produzida pelas profissionais Viviane Lemos e Gizela Fonseca, é, de acordo com as empreendedoras, um momento de acolhimento da pessoa gorda, uma experiência negada no comércio de roupas tradicionais , ofertando peças diferentes, em cortes e cores, e proporcionando a liberdade de escolha.

O evento tem entrada gratuita e ocorrerá das 11h às 19h, na Associação dos Dirigentes de Marketing e Vendas do Brasil do Rio Grande do Sul, na avenida Edvaldo Pereira Paiva, nº 1000. Além da oferta para o público final, a feira é uma oportunidade de lojas e marcas se posicionarem junto ao segmento, que busca oferecer serviços de qualidade a um público carente de bons produtos e atendimento direcionado. Entre os expositores e marcas confirmadas estão a AnaBah, Gorda Sim, Puro Poder, By Kytsis e Caon Lingeries.

De acordo com as produtoras do evento, a Feira é importante para que as pessoas que vestem tamanhos maiores que os tradicionalmente disponíveis possam realmente vestir o que lhes representa, com roupas feitas para o seu tipo de corpo. “Estamos otimistas com essa retomada aos eventos físicos, depois da pausa. Poder promover esse encontro entre marcas e visitantes, que transcende o momento da compra e venda, ultrapassa o físico, e se torna uma vivência única é o que nos move”, garantem as empreendedoras.