Paço Municipal recebe feira de empreendedorismo feminino na segunda-feira

A partir de segunda-feira (28), o Paço Municipal, na Praça Montevideo, nº 10, recebe a Feira das Empreendedoras, organizada pelo Programa de Empreendedorismo da prefeitura de Porto Alegre. O evento acontece das 11h às 18h.

O objetivo é fomentar o empreendedorismo feminino. Serão 20 empreendedoras de todas as regiões da cidade que irão expor produtos como artesanato, itens pessoais, para casa e de alimentação.

De acordo com Pamela Correa, uma das coordenadoras do projeto no Gabinete de Inovação da prefeitura, a feira é uma oportunidade para as empreendedoras explorarem o potencial de seus negócios. "Além de antecipar as compras de Natal, a feira oportuniza que as mulheres comercializem os seus produtos em um dos principais pontos turísticos e de maior circulação da cidade, potencializando o desenvolvimento local e fortalecendo a rede de mulheres empreendedoras, e ainda estabelecendo conexões e futuras parceiras que possam alavancar os seus negócios", afirma.