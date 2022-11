A história da Restinga

VINÍCIUS MITTO

Restinga é um local onde as margens das águas são cobertas de vegetação baixa. A região às margens do Arroio do Salso tinha arbustos e figueiras nos sopés dos morros do atual bairro Restinga. Com o desenvolvimento da região onde hoje estão os bairros Menino Deus e Azenha, os moradores das antigas Vilas Theodora, Marítimos, Ilhota e Santa Luzia foram removidos, a partir de 1966, para a então Vila Restinga Velha. O bairro foi se ampliando e grande parte da infraestrutura, assim como cerca 10 mil apartamentos e casas populares, foram realizadas entre os anos 1970 e 1980. A Restinga é, hoje, um bairro autossuficiente, com hospital, polo educacional, fórum da justiça e um comércio muito diversificado.

* Vinícius é professor e Arquivista e apresennta uma série sobre os bairros de Porto Alegre no