Senac-RS promove evento focado em educação, tecnologia e inovação

Nos dias 17 e 18 de novembro, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) apresenta o Experience Senac, evento gratuito com ingresso simbólico de 1kg de alimento não perecível, que volta este ano ao formato presencial. Realizado na Casa do Comércio Gaúcho, na rua Fecomércio, n° 101, o encontro conta com apresentação de Juju Massena, comunicadora e criadora de conteúdo, e Capu, youtuber, influenciador e produtor musical.

O tema do ano é Educação como RenovAção, e contará com a presença de nomes como Felipe Machado, designer eleito um dos três jovens mais inspiradores pela Revista Veja e Fundação Estudar, e Rafa Rafuagi, MC gaúcho e designer cultural. Em sua 11° edição, o encontro terá feira de projetos, competições, espaço gamer e apresentações de soluções inovadoras para empresas de comércio de bens, serviços e turismo, com premiação dos melhores projetos ao final.

As competições são voltadas para técnicas em áreas como beleza, estética e bem-estar, recepção de hotel e serviço de restaurante, florista, cozinha, cuidados de saúde e apoio social. No espaço gamer, jogos voltados para o metaverso estarão a disposição do público. O encontro ocorre das 9h às 18h, no dia 17, e das 9h às 18h30min, no dia 18. As inscrições ficarão disponíveis até o início do evento e podem ser feitas pelo site https://bit.ly/3U8spU4.