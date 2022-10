Pesquisa aponta abertura de 19 mil novas empresas no RS

De acordo com pesquisa realizada pela Serasa Experian, serviços de informações empresariais, 333.198 negócios foram criados no Brasil em julho de 2022, 61.741 somente no Sul do País, ficando atrás apenas da região Sudeste, que fechou o mês com mais de 100 mil novas empresas. Entre os estados, o Rio Grande do Sul figura como quinto nos registros de abertura de negócios, com 19.988 empresas. As primeiras posições ficaram com São Paulo (99.345), Minas Gerais (34.790) e Rio de Janeiro (27.556), Paraná (23.846).

Para o levantamento da pesquisa, intitulada Indicador de Nascimento de Empresas da Serasa Experian, foi considerada a quantidade mensal de novas empresas registradas nas juntas comerciais de todas as Unidades Federativas do Brasil, além apuração mensal dos CNPJs consultados pela primeira vez à base de dados da Serasa Experian.

Apesar da abertura expressiva, se comparado com o ano passado, o índice revela queda de 8,9% de novos negócios. O segmento de serviços é a principal escolha dos empreendedores e contempla 231.796 novas empresas do total registrado. O comércio foi responsável pela abertura de 75.484 negócios e a indústria, 22.362.

A análise dos dados revelou que 253.624 negócios criados foram microempreendedores individuais (MEIs), 62.003 Sociedades Limitadas, 10.494 Empresas Individuais e 7.077 fazem parte da categorização Demais. Na distribuição da abertura por estados é possível observar que a maior parte dos novos negócios pertencem ao Estado de São Paulo, com 99.345 novas empresas. Em sequência estão: Minas Gerais, com 34.790, Rio de Janeiro, com 27.556, Paraná, com 23.846 e o Rio Grande do Sul, com 19.988.