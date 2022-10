Marca de Porto Alegre cria produtos com a temática de café e mira na experiência do cliente

“Foi em uma viagem para tomar café em Curitiba e São Paulo”. Nesse momento, nasceu a ideia da Coffea, uma marca porto-alegrense com três pilares: café, arte e home. A loja é repleta de sentido para a publicitária Mariana Garcia, que promete ressignificar a relação das pessoas com a rotina a partir de experiências sensoriais e da necessidade de fazer "uma pausa" de vez em quando.

Para isso, ela desenvolveu produtos exclusivos, como velas com cheiro de ”manhã” (uma mistura de aromas de café e baunilha), copos, pratos e canecas com artes autorais, panos de prato com releituras de obras famosas, como A criação de Adão (Michelangelo), só que na versão “mãos de mulheres aproximadas pelo copinho americano de café”, e demais utensílios para casa que buscam cativar os amantes de café pela atenção aos detalhes e pelas constantes novidades. Desde os primeiros produtos vendidos, a marca já participou de festivais de café e feiras de arte e moda, como a Le Marché Chic, que aconteceu no último domingo (23), no Cais Embarcadero.

Os detalhes que constituem o conceito da Coffea - nome científico do café - podem ser percebidos logo na entrada da casa de Mariana, onde todas as ideias ganham vida antes de pararem na casa dos clientes. Na parede, um lambe-lambe colorido com uma arte do colagista Marcos Coelho já anunciava, conforme revelou, os próximos passos da Coffea. Para onde quer que se olhe, há café e arte, nas máquinas de preparo especial na cozinha e nos livros espalhados pela mesinha de centro da sala.

"A marca é um reflexo da minha rotina e de quem sou, da minha casa. Tudo tem um sentido", ponderou. Os produtos são pensados, assim, no conceito, na embalagem, entrega e experiência, uma tendência no mercado de bens. "As cores das louças variam. Podem ser brancas e em vidro para remeter a água e a florada do cafezal, que fica toda branquinha e logo após, dá origem ao fruto. Nossos cartões de visita, por exemplo, são em formato de filtro de café e em cada sacola de produto vendido vão balas de café, spray com aroma de cappuccino e um mini produto para conhecer a marca, amostra de vela ou home spray", contou.

A loja também busca se diferenciar pela preocupação em reduzir os resíduos e dar um segundo uso aos produtos adquiridos. Um produto nunca é só um produto. “Você pode presentear quem ama com um cartão presente que, depois, se torna um quadro decorativo com tudo que há de bom: arte, café, afeto”, explicou.

O mesmo acontece com as velas aromáticas. Além do cheiro único que desperta sentidos diferentes em quem sente, quando a cera, feita de material vegetal e sustentável, termina, o recipiente que a guarda, um copo americano decorado com ilustrações originais da planta do café, pode ser utilizado para tomar a bebida, água ou até "aquela cervejinha nos dias quentes". E para quem deseja ter a vela novamente, tem refil.

“ Queremos transformar a casa e a rotina das pessoas em um lugar em que elas queiram estar, em um lugar que se sintam bem . Essa é a alma dos nossos produtos. Durante o isolamento por conta da Covid-19, vimos como as pessoas se voltaram para essa questão, mas construir rotinas de produtividade e de bem-estar é uma possibilidade que podemos levar adiante independentemente da pandemia”, refletiu.

Para tornar o desejo realidade, a Coffea também aposta na comunicação, trazendo conteúdos curiosos e relevantes sobre cafés nas redes sociais e proporcionando outras experiências, como playlists para manhãs frias e receitas únicas de café, por exemplo. Na nova campanha, 4 elementos, Mariana ressalta a importância de cada elemento - ar, fogo, água e terra - para construir um ritual agradável. "Tudo começa pelos elementos. É preciso respeitar pausas. É o que que faz o café crescer na terra, passar por fogo, e com a água virar essa bebida rica na nossa xícara. Isso também tem tudo a ver com a cerâmica e com as experiências que queremos proporcionar: acender uma vela, tomar um café", disse.

Os produtos partem de R$ 14,90 e podem ser adquiridos através do e-commerce da marca (lojacoffea.com.br).