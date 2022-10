Um bairro de histórias

Isadora Jacoby

27 Outubro 2022

Um lugar onde todo mundo consegue se conectar de alguma forma

Apesar de ter passado a infância no interior, sempre soube o que era o Bom Fim. O grande projeto da minha família era retornar para Porto Alegre e morar no bairro que ilustrava as tantas histórias da adolescência do meu pai. Quando visitávamos a cidade, mesmo que por um fim de semana, o Bom Fim era grande parte do roteiro. Domingo na Redenção, um carreteiro com suco na Lanchera, uma passadinha na Casa Londres, um sorvete na Cronks e uma torta de maçã na Barcelona. Esses e outros negócios fazem parte da história da minha família, e, com certeza, de tantas outras que foram cativadas por eles. Foi muito especial produzir este caderno no bairro onde passei grande parte da minha vida e que abriga alguns dos meus locais preferidos de Porto Alegre. O Bom Fim respira diversidade, gente caminhando na rua, é um bairro onde as pessoas se apropriam do espaço urbano. Idosos, adolescentes, crianças. É um lugar onde todo mundo consegue se conectar de alguma forma, viver uma história inesquecível (ou algumas) e criar laços com negócios tão tradicionais da cidade. Espero que a leitura desta edição transmita a magia que esse bairro tem e que faça jus aos negócios e às pessoas especiais que encontramos por lá.