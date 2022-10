A história do Bom Fim

VINÍCIUS MITTO

O Bom Fim teve início no Campo da Várzea e, após a construção da Capela do Senhor do Bonfim na avenida Osvaldo Aranha, ficou conhecido como Campos do Bom Fim. Quatro anos antes da abolição da escravidão no Brasil, Porto Alegre foi considerada uma "cidade livre" e, em virtude disso, a região foi aclamada como Campos da Redenção. Sendo conhecido pela sua comunidade judaica, há registros da chegada de diversas famílias, ainda na década de 1920. Outra característica importante é a área noturna e cultural do Bom Fim, com bares, cafés, lancherias e boates que notabilizou o bairro como point noturno de Porto Alegre, especialmente nas décadas de1970 a 1990.

* Vinícius Mitto é Professor e Arquivista e apresenta uma série sobre a história dos bairros de Porto Alegre no Instagram @cartaotri e no seu @bahguri.rs.