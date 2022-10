'É preciso coragem para encarar as possibilidades de fracasso', diz CEO do Rock in Rio

Eventech, hub de inovação para recém-chegado ao mercado de eventos de Porto Alegre. Luís Justo, CEO do Rock in Rio nos últimos 19 anos, revelou detalhes da história de um dos maiores festivais de música do mundo e descortinou a mentalidade estratégica da empresa. O encontro aconteceu na última quarta-feira, no evento de lançamento da, hub de inovação para recém-chegado ao mercado de eventos de Porto Alegre.

O CEO destacou a força do festival em entender a jornada do cliente e em ter muito claro o valor do que se está vendendo. “A partir do conhecimento específico da jornada do cliente, do que ele precisa e como ele precisa, é que se vem com a solução. E não ‘como eu faço para trazer essa nova tecnologia para o meu negócio?’. Tudo parte de uma dor, de uma necessidade”, afirma o executivo.

Com 37 anos de operação, o Rock in Rio, para o empresário, é um negócio que tem desde o começo a inovação na sua essência e foi fundado a partir de um sonho. “Roberto Medina, empreendedor fundador do Rock in Rio, já naquela época, queria subverter a mentalidade de vira-lata que a gente vinha trazendo e que ainda persiste nos dias de hoje. Ele queria fazer um evento de música, trazer grandes nomes internacionais, mas para mostrar a dimensão do nosso País. Ele foi para os Estados Unidos, conversou com uns 60 agentes e ouviu uns 50 nãos. Imaginem que ele estava falando de algo com uma dimensão que ainda nem tinha lá”, diverte-se.

Publicitário de formação, Roberto Medina tinha feito o maior evento da vida de Frank Sinatra no Brasil, de acordo com o próprio cantor. Foi por meio de uma coletiva de imprensa com Sinatra que todos os agentes que tinham dado negativas mudaram de ideia sobre o evento. “Foi assim que começou a intenção de fazer o Rock in Rio. Muitos dizem que não é um evento só de rock, mas o objetivo sempre foi trazer música em geral, até porque rock’n’roll é mais uma questão de atitude do que de gênero de música”, afirma.

Depois disso, o desafio era não ter tecnologia suficiente no Brasil para comportar um evento do tamanho que foi idealizado, que pretendia reunir, nos anos 1980, 1,5 milhão de pessoas em 10 dias de evento. “Vejo que, geralmente, a inovação vem de dois lugares, da necessidade, como, por exemplo, descobrir como abastecer de bebida 150 mil pessoas, e da proposta de valor do seu negócio. Desde o primeiro Rock in Rio, o propósito era que o público fosse o foco do evento, que eles dessem o show, e não os nomes internacionais que nunca tinham estado aqui. Então, ao invés de trazer a luz só para os palcos, nós viemos com a ideia de iluminar a plateia ”, relata.

Em 22 edições, o festival recebeu mais de 11 milhões de pessoas e expandiu para outros países, como Portugal, Espanha e Estados Unidos. Adiado durante a pandemia, o executivo lembra que a proposta de valor do festival é trazer uma experiência inesquecível para o cliente. “Se um dia nós entendermos que tem algum meio digital capaz de fazer isso, de proporcionar uma experiência inesquecível, então a gente vai apostar nela. Não é o caso de agora, não vemos essa tecnologia em lugar nenhum”, aponta. Depois de inúmeras mudanças, Luís recorda que existem muitos saudosistas da época em que o Rock in Rio acontecia em um terreno enlameado. Foi a partir disso que surgiu a ideia de escavar o antigo espaço e vender um pedaço da terra como lembrança para essas pessoas. O pedaço de lama foi vendido por R$ 185,00 reais em 2015.