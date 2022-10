LISTA: Sete negócios para conhecer para o Dia das Crianças

O Dia das Crianças, comemorado no dia 12 de outubro, é uma data especial para celebrar essa fase da vida. Por isso, muitos negócios apostam no setor infantil buscando trazer alternativas criativas para esse público. De bonecos feitos à mão a produtos de decoração, empreendedores e empreendedoras trabalham para deixar a infância ainda mais divertida.

Brinquedos lúdicos

A loja oferece brinquedos individuais, peças completas, kits, oficinas e vários outros serviços Foto: INSTAGRAM/REPRODUÇÃO/JC

itens dedicados a levar a educação para as crianças de uma maneira divertida . A marca está presente em 10 estados brasileiros e para encontrar a loja mais próxima basta entrar no site oficial da franquia A Casa Lúdica é uma franquia de lojas que oferece brinquedos educativos. Entendendo a importância da infância para a formação de uma pessoa, Alana Gazaniga criou esse espaço especializado na venda e produção de. A marca está presente em 10 estados brasileiros e para encontrar a loja mais próxima basta entrar no site oficial da franquia https://bit.ly/3CQnHok

Criando companhias

Em Porto Alegre, a loja fica no shopping Iguatemi Foto: INSTAGRAM/REPRODUÇÃO/JC

A proposta é a criança ir até à loja e escolher o bichinho, depois, ela pode personalizar ele como quiser , gravar a voz que ele vai ter, escolher a roupa e até mesmo fazer uma certidão de nascimento para o brinquedo. Todas as lojas estão disponíveis no site da franquia Foi em Gramado que a Criamigos nasceu. Focado na produção dos famosos bichinhos de pelúcia, o negócio pode ser encontrado, atualmente, em 19 estados brasileiros., gravar a voz que ele vai ter, escolher a roupa e até mesmo fazer uma certidão de nascimento para o brinquedo. Todas as lojas estão disponíveis no site da franquia https://bit.ly/3EuKA1x

Amiguinhos de pano

As encomendas podem ser feitas pelo instagram da marca Foto: INSTAGRAM/REPRODUÇÃO/JC

A É Divertidamente, comandada pela Wall Mends, oferece bichos de pano feitos a mão. São várias as opções, cachorros, gatos, elefantes, zebras, girafas e outros animais. Além dessa coleção, a loja ainda oferece bonecas de pano feitas sob encomenda. Os valores variam conforme o produto, mas os bichinhos ficam na média de R$ 45,00. Mais informações pelo Instagram (@amodiverditamente).

Brinquedos de madeira

Os brinquedos são feitos no campo, pelas mãos da vovó Pitula Foto: INSTAGRAM/REPRODUÇÃO/JC

Buscando incentivar as noções motoras das crianças e resgatar os brinquedos feitos de madeira , a Tula Kids produz carrinhos, aviões, trenzinhos e animais feitos a mão. O catálogo da loja está no perfil do Instagram (@tula.kids) e no site oficial (https://bit.ly/3ywoiIY).

Roupas e acessórios

Os produtos da loja são enviados para todo o Brasil Foto: INSTAGRAM/REPRODUÇÃO/JC

Juliana é designer de moda e sempre teve o sonho de criar uma empresa voltada para o setor infantil. Foi assim que a Piccolo nasceu. Uma loja especializada em roupas e acessórios para crianças de 0 a 6 anos , todos 100% de algodão, para não prejudicar a saúde dos pequenos.

Produtos para decoração de ambiente

Compras acima de R$ 199,00 possuem frete grátis para a região sul Foto: INSTAGRAM/REPRODUÇÃO/JC

Almofadas com estampas exclusivas, quadros lúdicos, cestos organizadores e vários outros itens . A KoallaDecor é uma empresa, criada pela design Gabi, que desenvolve produtos de decoração infantil. O catálogo da loja está disponível no site do negócio (https://bit.ly/3g32PRO) e eles entregam para todo o País.

Lanches saudáveis e congelados

O negócio fica em Porto Alegre e as encomendas podem ser feitas pelas redes da marca Foto: SEMENTINHA/DIVULGAÇÃO/JC