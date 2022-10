O impacto prático nos negócios

No nosso dia a dia na redação do GeraçãoE, mensuramos de muitas formas o impacto do nosso trabalho. Métricas, audiência, engajamento nos dão pistas e indicam quais caminhos devemos seguir. No entanto, nenhum número supera a alegria de ver o impacto, na prática, do papel do GE no fomento ao empreendedorismo gaúcho.

Na Página 8 desta edição, contamos a história da nova unidade da Markt American Food, operação gastronômica de comida norte-americana. A rede bateu o martelo sobre o ponto da sua nova unidade após a edição de julho do especial GE nos Bairros, que, em comemoração aos 250 anos de Porto Alegre, conta, a cada mês, a história de uma região da cidade. A dupla de empreendedores escolheu o Rio Branco pois viu, no GeraçãoE, que era um bairro pujante, cheio de novos negócios. E foi ali, encravado ao lado de operações que ocuparam as nossas páginas como o tradicional Miau da Cabral e as novidades mais frescas, como o Fênix e o Uli Beer, que o Markt se instalou. Contar essa história na edição que celebra o Dia do Empreendedor é reafirmar o nosso compromisso com quem empreende no Estado.