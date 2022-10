Com objetivo de impactar 20 mil pessoas, Sapiranga promove evento de inovação

Teve início na terça-feira (4) o Sapiranga Summit, evento que pretende ser o maior de inovação do Vale do Sinos. Realizado pela prefeitura de Sapiranga, pelo SebraeX, pela Conexões + Inovação e pelo Inova Sapiranga, a iniciativa busca fomentar o empreendedorismo na região e acontece de forma online e presencial.

O evento, que vai até quinta-feira (6), conta com palestras, workshops, oficinas, happy hours e outras atividades. O encontro nasceu da vontade de despertar o amor pelo mundo dos negócios nas pessoas da região, além de mostrar para as empresas já consolidadas que existem caminhos inovadores e alternativos para se manter no mercado e se conectar com o novo.

São mais de 50 palestrantes, que de diversos segmentos e áreas de atuação, e mais de 200 empresas participantes. A expectativa é impactar mais de 20 mil pessoas impactadas ao longo dos três dias de evento . O primeiro dia do encontro teve a participação de 13 palestrantes, incluindo a prefeita de Sapiranga, Carina Nath. Hoje, a programação da tarde conta com nomes como Luciano Potter, comunicador do grupo RBS, Gustavo Piardi, intérprete da inovação do Sicredi Caminho das Águas e Artur Roth, criador do canal Elementar no YouTube. O último dia de evento terá na agenda uma palestra sobre o Metaverso, com Carlo Cigel, CEO do Grupo Plan Marketing e José Rodolfo Masiero, gerente de inovação da DBServer/DBLab.

As atividades acontecem em formato presencial e online e a programação completa está no site oficial do projeto (https://bit.ly/3rxFV7t). Os interessados ainda podem adquirir ingressos para as atividades no site do Sympla (https://bit.ly/3EjnQl3).