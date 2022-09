O que você vai ler no GeraçãoE desta quinta-feira, 29 de setembro de 2022

AO LEITOR > As surpresas do GE nos bairros

VAREJO > Curadoria gastronômica de luxo é aposta de executivo

REFERÊNCIA > No coração do Petrópolis, Pueblo celebra relação com os moradores do bairro

GASTRONOMIA > Pizzaria estilo napoletana em meio a árvores é comandada por trio de amigos

CLÁSSICO > Há mais de 20 anos, pizzaria atrai público ao bairro

NEGÓCIOS > Restaurante especializado em parrila tem operação tradicional no bairro

CULTURA > Escola pretende aproximar a vizinhança da música

PUB > Acreditando no potencial do bairro, casal abre segunda operação no Petrópolis