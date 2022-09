A história do bairro



29 Setembro 2022

Até o começo do século XX, a economia local do bairro Petrópolis era baseada na plantação de agrião, criação de gado, além de tambos de leite. Nos anos de 1930, já havia casas usadas aos fins de semana, além da região ser usada para manobras e exercícios militares. O Petrópolis se desenvolveu muito com o crescimento do antigo Caminho do Meio, que ligava a região dos Campos do Bom Fim até outras cidades, nomeada, desde 1936, como avenida Protásio Alves. Curioso perceber que o bairro nomeia diversas de suas ruas com homenagens a cidades gaúchas, ao passo que, antigamente, alguns de seus logradouros levavam nomes de mulheres.