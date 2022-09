Como aliar propósito e negócio

Isadora Jacoby

15 Setembro 2022

As dificuldades de viver de arte, seja ela qual for, são muitas

Conectar o trabalho com aquilo que se ama é o que leva muitas pessoas a empreenderem. No entanto, será a paixão suficiente para tornar um projeto sustentável? Na página central desta edição do GeraçãoE, mostramos pessoas que, de diferentes formas, fazem da música seu negócio. As dificuldades de viver de arte, seja ela qual for, são muitas. E transformar a música em empresa certamente é desafiador.