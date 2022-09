Fisioterapeuta de Porto Alegre adapta bicicleta para corpo do ciclista

A Orso Bike Fit é um estúdio em parceria com a Sprinters, centro acadêmico de treinamento esportivo multi serviços, no bairro Santana, que oferece o ajuste de bicicletas em relação ao corpo dos ciclistas.

A idealizadora e proprietária do negócio, Katiele Orso, fisioterapeuta e ciclista, afirma que a motivação para abrir o espaço surgiu por conta do grande número de pessoas que atuam na área sem ter conhecimento sobre o corpo humano. "Grandes lojas de bicicleta às vezes oferecem o serviço de Bike Fit, mas é um software que leva em consideração só a altura do cliente, e não é feito por um profissional da saúde, então ele passa os dados para o ajuste da bicicleta sem observar o cliente na posição", declara.

Unindo o interesse pelo ciclismo e os conhecimentos acadêmicos, Katiele abriu as portas do negócio em 2019. "A procura pelo serviço vem aumentando muito desde que começou a pandemia, muitas pessoas começaram a pedalar nesse momento", acredita. O serviço demanda, antes de qualquer coisa, uma avaliação física. "Muitas pessoas querem modificar a bicicleta por questão estética, mas às vezes o corpo não está preparado para isso. Então, eu avalio para ver como o cliente está de força, de flexibilidade e se tem alguma questão que ele mesmo ainda não identificou", comenta.

A fisioterapeuta explica que a maioria das pessoas tem a bicicleta mal ajustada, com o banco mais baixo que o guidão, o que faz com que o joelho fique muito dobrado. "Pensando em 90 rotações por minuto na bicicleta, são 90 vezes que o teu joelho está sendo comprimido por não ter o espaço físico necessário para a articulação dar essa abertura. Então, com o Bike Fit, tu vais estar mais confortável na bicicleta, vai minimizar os riscos de lesão, vai ter uma distribuição de peso mais equilibrada e, consequentemente, melhorar o teu desempenho ", afirma. "Se houver uma mudança drástica na condição física do cliente em pouco tempo, ele precisa voltar para reajustar a bike às diferenças do corpo", completa.

A Studio Sprinters oferece, além do Bike Fit, treinamento físico funcional, ciclismo indoor, assessoria esportiva, testes fisiológicos, nutrição, quiropraxia, assessoria para compra de bicicletas, entre outros. O estúdio funciona na rua Monsenhor Veras, n° 630, e os interessados podem contatar os serviços pelo Instagram (@studiosprinters e @orso_bikefit). O Bike Fit completo, incluindo avaliação física, ajuste da sapatilha e da bicicleta custa R$ 350,00. Já para quem pedala de tênis, fica em torno de R$ 250,00.