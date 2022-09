O hype do álbum da copa

Isadora Jacoby

08 Setembro 2022

É interessante observar como alguns movimentos são capazes de contagiar todas as idades. Há algumas semanas, foi lançado o álbum da Copa do Mundo do Catar, que inici em novembro deste ano. Não demorou para que os álbuns e as figurinhas com os jogadores estivessem nas mãos de crianças e de adultos. Falo por mim: comecei o álbum motivada pela Luiza, fotógrafa e colega do JC, e troco figurinhas com meu sobrinho Vicente, de 9 anos. São gerações diferentes que se conectam pela motivação de colecionar os itens. No hype do álbum, foi interessante observar o grande movimento nas bancas de revistas e jornais. Filas de crianças que, talvez, antes disso, não tivessem sequer frequentado uma. Dia desses, enquanto aguardava para comprar um pacotinho na esperança de ganhar um legend, observei um avô, que era velho conhecido do dono da banca do bairro, apresentando ao neto o espaço. Aquele empreendedor movimenta há anos a mesma esquina. Para quem ama jornal e revista, é muito bom ver as bancas cheias de novo, sendo alvo dos olhinhos curiosos das crianças, com público renovado. Afinal, figurinha repetida não completa álbum.