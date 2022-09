Sebrae RS vai selecionar Micro e Pequenas empresas para o Programa Brasil Mais

O Sebrae RS está localizando e selecionando Micro e pequenas empresas que buscam aumentar e melhorar sua produtividade. Os negócios podem se inscrever para participar das atividades do Programa Brasil Mais, iniciativa que oferece quatro meses de acompanhamento especializado de forma gratuita, buscando ajudar a fomentar os empreendimentos.

A metodologia é própria e conta com encontros virtuais e presenciais, de forma coletiva e individual. O programa é executado por uma equipe do Sebrae RS, com 50 Agentes Locais de Inovação (ALI), além disso, conta com a parceria do Ministério da Economia.