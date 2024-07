Curiosidade é motor do empreendedorismo

25 Julho 2024

Viviane Lemos é sócia da BPS POA, feira de moda plus size que acontece em Porto Alegre, e presidente do Instituto do Tamanho do RS. Desde de maio, a empreendedora está à frente de um projeto de doações de roupas plus size para pessoas atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul.