15 Agosto 2024

A sétima edição do Connection Terroirs do Brasil acontecerá em Gramado entre os dias 28 e 31 de agosto. O evento, que conta com a parceria do Sebrae, busca dar visibilidade aos produtos que possuem Indicação Geográfica (IG). A edição contará com 51 expositores, além de aulas, espaço para networking de negócios e painéis com speakers nacionais e internacionais. Mais informações também em connectionexperience.com.br.