Inovar não é um dom, mas um exercício que necessita de estímulo

A inovação é para todos e toda iniciativa que a envolver tem valor. Por meio dela, é possível melhorar um produto, reduzir um custo de operação, otimizar um processo interno, gerir pessoas de perfis e necessidades diversos. Você não precisa, necessariamente, investir dinheiro para inovar, mas precisa investir tempo e, muitas vezes, ter uma equipe dedicada para isto, além de uma cultura forte que sempre incentive a empresa a pensar fora da caixa.

Parte desta cultura é ensinar as equipes a buscar novos conhecimentos e visões de forma proativa. Inovação não é voltar-se para dentro, contar com as mesmas equipes e perspectivas - e precisar ir além da visão pessoal ou do seu gestor. Deve-se buscar apoio em publicações, feiras, literatura especializada, participar de fóruns de inovação e novidades do setor de atuação, além de falar com novos potenciais fornecedores que possam trazer soluções inéditas. Empresas precisam não apenas estimular seus funcionários a "pensar fora da caixa", mas também ensiná-los onde podem buscar inspirações para inovar.

É preciso incentivar e premiar aqueles que constantemente estão pensando em melhorias para a empresa. É fundamental criar um ambiente em que as pessoas se sintam ouvidas e confortáveis o suficiente para experimentar, ousar, serem inovadoras. Isso só acontece com uma cultura que estimula a inovação. Aqui na Ticket, uma marca Edenred, incentivar este tipo de postura faz parte do dia a dia. Os colaboradores podem participar do Se Vira nos 5, desafio que oferece mentoria de três meses para maturação e aperfeiçoamento dos projetos inscritos e que, no final, premia as melhores ideias de intraempreendedoríssimo. Desde o lançamento, foram cerca de 200 ideias inscritas.

A principal necessidade de inovar é a velocidade com que as coisas acontecem atualmente no mercado. É preciso fugir da obsolescência programada em tempos de constantes mudanças tecnológicas. Você precisa se adaptar para sobreviver.

Além de estar no páreo, é necessário se destacar. E isso é possível por meio de novas apostas na forma de realizar os processos, de pensar nos produtos e de atender ao público. O resultado são soluções mais eficientes e clientes mais satisfeitos. A inovação também está totalmente atrelada ao uso de tecnologia. Com ela, é possível realizar atividades mais rapidamente e mitigar erros. Se o fluxo de caixa é realizado manualmente em uma planilha no computador, a chance de cadastrar informações erradas é muito alta, além de não ser escalável ou capaz de acompanhar o crescimento do negócio. Já com um programa que seja capaz de automatizar essa atividade, os erros diminuem e os profissionais antes responsáveis por ela podem ser realocados para tarefas mais estratégicas.

Seja utilizando tecnologia ou simplesmente apostando em formas alternativas de realizar determinadas tarefas, o importante é que a iniciativa tenha resultados positivos. Alguns dos mais comuns são maior produtividade em menor período de tempo, e baratear a produção sem precisar mexer no preço dos produtos finais.

Um exemplo do aumento de eficiência é o controle de estoque. Manualmente é preciso contar os números de produtos disponíveis, assim como atualizá-los sempre as entradas e saídas, além de observar o momento de encomendar mais matéria-prima. Erros como quantidade de produtos em estoque que não condiz com a realidade ou atraso para encomendar no fornecedor são comuns, por exemplo. No entanto, se a empresa apostar em inovação e contratar um aplicativo para gestão de estoque, ela poderá fazer o controle dos produtos e, se estiver com números baixos, poderá enviar um pedido com as peças necessárias automaticamente para o fornecedor.

Inovação não é um processo que tem começo, meio e fim. Inovar é um ciclo constante e uma mudança de hábito, em que o olhar clínico para fazer novos diagnósticos precisa estar sempre afiado. Trace sempre novos planos, atualize estratégias, se mantenha no páreo e se aproxime de pessoas com olhares diferentes do seu. Se a inovação não se tornar parte da rotina da sua empresa, não é possível dizer que ela foi implementada com sucesso.