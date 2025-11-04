Minuto Varejo - Ep. 34: Complexo de lazer em shopping do Zaffari une cinema, jogos e gastronomia

Diversão virou palavra chave em complexos comerciais. Porto Alegre ganhou um negócio inédito no Brasil que une cinema, jogos (digitais e reais) e gastronomia. É o Loof, Food & Fun, do mesmo grupo dono do Cinesystem.
O videocast do Minuto Varejo mergulha no novo modelo. A unidade em 3 mil metros quadrados é a primeira da iniciativa e já funciona em um dos shopping centers do Grupo Zaffari na capital gaúcha.
A colunista Patrícia Comunello conversa com o CEO e fundador da Cinesystem, Marcos Barros, e Marcello Poltronieri, diretor de Marca e Negócios do Loof Food & Fun. A dupla descreve como surge o complexo, o mix de atrações, o potencial de público e os planos de ter mais empreendimentos.