Minuto Varejo - Ep. 34: Complexo de lazer em shopping do Zaffari une cinema, jogos e gastronomia

Diversão virou palavra chave em complexos comerciais. Porto Alegre ganhou um negócio inédito no Brasil que une cinema, jogos (digitais e reais) e gastronomia. É o Loof, Food & Fun, do mesmo grupo dono do Cinesystem.

O videocast do Minuto Varejo mergulha no novo modelo. A unidade em 3 mil metros quadrados é a primeira da iniciativa e já funciona em um dos shopping centers do Grupo Zaffari na capital gaúcha.