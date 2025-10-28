Corrigir texto

28 de Outubro de 2025

Festival Turá reuniu milhares em Porto Alegre neste fim de semana

A previsão de chuva e o céu nublado não impediram milhares de pessoas de acompanhar o Festival Turá, neste sábado (25), em Porto Alegre. O evento, que reuniu uma verdadeira mistura de ritmos musicais brasileiros, aconteceu no Anfiteatro Pôr do Sol e marcou o retorno de Porto Alegre ao mapa dos festivais. 
