Festival Turá reuniu milhares em Porto Alegre neste fim de semana

A previsão de chuva e o céu nublado não impediram milhares de pessoas de acompanhar o Festival Turá, neste sábado (25), em Porto Alegre. O evento, que reuniu uma verdadeira mistura de ritmos musicais brasileiros, aconteceu no Anfiteatro Pôr do Sol e marcou o retorno de Porto Alegre ao mapa dos festivais .